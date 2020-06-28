«Милан» намерен продлить контракт с Хаканом Чалханоглу до 2024 года

«Милан» планирует подписать новый контракт с полузащитником Хаканом Чалханоглу, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".

По данным источника, Гордон Стипич, агент игрока, встретится с исполнительным директором миланского клуба Иваном Газидисом в июле. Сообщается, что клуб намерен продлить соглашение до 2024 года.

Чалханоглу перешёл в «Милан» летом 2017 года из «Байера». Сумма трансфера составила € 23,3 млн. Контракт футболиста с «россонери» действителен до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Чалханоглу провёл на поле 27 матчей во всех турнирах, стал автором пяти забитых мячей и отдал три результативные передачи.

«Милан», в 27 матчах набрав 39 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, которую возглавляет «Ювентус» (69).