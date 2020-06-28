Черчесов: моя просьба к Смолову, она же требование — чтобы он понял, чего хочет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о выступлении игроков национальной команды Фёдора Смолова и Дениса Черышева, которые сейчас выступают за «Сельту» и «Валенсию».



«Мы поддерживаем любое решение игрока. В этой ситуации есть три стороны: Фёдор, «Локомотив» и «Сельта». Моя просьба к Смолову, она же требование — чтобы он понял, чего он хочет. Судя по тому, как он себя начал чувствовать, он хочет там остаться.

Что касается Черышева и «Валенсии», то мы ничего не рекомендуем. Только одно — чтобы он принял ситуацию, как она есть. Те 20-30 минут, которые ему дают играть в клубе, он использует. Главное для него, чтобы он всегда был в тренировочном режиме, в тонусе, чтобы не было травм. Мы со своей стороны делаем максимум для того, чтобы они все чувствовали себя комфортно", — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».