Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сборная России отреагировала на гол Смолова «Барселоне»

Сборная России отреагировала на гол Смолова «Барселоне»
Футбол / Сборная России 0

«Твиттер» сборной России по футболу отреагировал на гол нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в ворота «Барселоны» в матче 32-го тура Примеры.

«Список дел Смолова: забить гол «Реалу», забить гол «Барселоне», — говорится в сообщении.

После основного сообщения пресс-служба сборной России добавила: «В итоге «Сельта» отняла очки у «Барселоны» — 2:2. Гол Смолова сделал «Реал» фаворитом Примеры. «Атлетико», Смолов хочет сыграть ещё в одном матче».

При этом, популярное испанское издание Eldesmarque поставило российскому нападающему оценку шесть из десяти.

Смолов перешел в «Сельту» минувшей зимой на правах аренды из «Локомотива». Фёдор провел за испанский клуб 11 матчей. Гол в ворота «Барселоны» стал для нападающего вторым в Примере, первый раз он отличился в игре с «Реалом».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020