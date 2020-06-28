Сборная России отреагировала на гол Смолова «Барселоне»

«Твиттер» сборной России по футболу отреагировал на гол нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в ворота «Барселоны» в матче 32-го тура Примеры.
«Список дел Смолова: забить гол «Реалу», забить гол «Барселоне», — говорится в сообщении.
После основного сообщения пресс-служба сборной России добавила: «В итоге «Сельта» отняла очки у «Барселоны» — 2:2. Гол Смолова сделал «Реал» фаворитом Примеры. «Атлетико», Смолов хочет сыграть ещё в одном матче».
При этом, популярное испанское издание Eldesmarque поставило российскому нападающему оценку шесть из десяти.
Смолов перешел в «Сельту» минувшей зимой на правах аренды из «Локомотива». Фёдор провел за испанский клуб 11 матчей. Гол в ворота «Барселоны» стал для нападающего вторым в Примере, первый раз он отличился в игре с «Реалом».
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