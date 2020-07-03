Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Николай Рассказов — о VAR: таких систем в футболе быть не должно

Николай Рассказов — о VAR: таких систем в футболе быть не должно
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов высказался о системе видеопомощи арбитрам (VAR).

«Я смотрю матчи английского и немецкого чемпионатов, и там видеоповторы часто помогают принимать верные решения. Мне нравится, что их системы определения взятия ворот понятны. Но очевидно, что полностью исключить ошибки невозможно. Бывает, даже повторы не дают чёткого ответа. И поэтому моя изначальная позиция относительно VAR не изменилась: мне кажется, таких систем в футболе быть не должно. Роковые ошибки судей — такая же часть игры, такая же история этого вида спорта. С системами, подобными VAR, человеческий фактор уходит. Впрочем, у нас в чемпионате, видимо, нет.

Один из ключевых минусов VAR — затяжные паузы, которые нарушают темп матча. Это можно понять на примере нашей игры с «Уфой». Чтобы взломать оборону такой команды, нужно постоянно взвинчивать темп, добавлять агрессии. В то время как противник пытается тебя усыпить.

Подобные паузы также возникают, когда команда проигрывает и бежит вперёд, а футболисты соперника используют хитрости: обращаются за медицинской помощью, лежат на поле. Минута, две — и всё успокаивается, темп необходимо восстанавливать. Футбол — не хоккей, где интенсивность действий запредельная», — приводит слова Рассказова официальный сайт «Спартака».

Рассказов: Тедеско пытается чаще использовать русский язык в общении с игроками «Спартака»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020