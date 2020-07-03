Николай Рассказов — о VAR: таких систем в футболе быть не должно

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов высказался о системе видеопомощи арбитрам (VAR).
«Я смотрю матчи английского и немецкого чемпионатов, и там видеоповторы часто помогают принимать верные решения. Мне нравится, что их системы определения взятия ворот понятны. Но очевидно, что полностью исключить ошибки невозможно. Бывает, даже повторы не дают чёткого ответа. И поэтому моя изначальная позиция относительно VAR не изменилась: мне кажется, таких систем в футболе быть не должно. Роковые ошибки судей — такая же часть игры, такая же история этого вида спорта. С системами, подобными VAR, человеческий фактор уходит. Впрочем, у нас в чемпионате, видимо, нет.
Один из ключевых минусов VAR — затяжные паузы, которые нарушают темп матча. Это можно понять на примере нашей игры с «Уфой». Чтобы взломать оборону такой команды, нужно постоянно взвинчивать темп, добавлять агрессии. В то время как противник пытается тебя усыпить.
Подобные паузы также возникают, когда команда проигрывает и бежит вперёд, а футболисты соперника используют хитрости: обращаются за медицинской помощью, лежат на поле. Минута, две — и всё успокаивается, темп необходимо восстанавливать. Футбол — не хоккей, где интенсивность действий запредельная», — приводит слова Рассказова официальный сайт «Спартака».
- 3 июля 2020
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