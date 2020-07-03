Рассказов: Тедеско пытается чаще использовать русский язык в общении с игроками «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов поделился мнением о главном тренере красно-белых Доменико Тедеско.
«Тедеско — хороший мотиватор. Он пытается чаще использовать русский язык, уже может строить целые предложения. Часто общается с нами на смеси английского и русского.
Доменико всегда старается подобрать правильные слова. Например, после матча с «Уфой» говорил, чтобы мы не обращали внимания на решения судей, потому что не можем на них повлиять. Наша задача — сконцентрироваться на работе. Не обращать внимания на различные факторы, включая жаркую погоду. Мы должны адаптироваться ко всему, и каждый из нас должен понимать: невозможно добиться результата, находясь в зоне комфорта.
Сам я говорю по-английски ужасно. Год назад занимался с репетитором. Успел пройти три занятия вместе с супругой, но тяжёлый график помешал продолжить: мне не по душе онлайн-занятия, а личные встречи спланировать сложно. Хотя сейчас я по-другому взглянул на занятия в Zoom», — приводит слова Рассказова официальный сайт «Спартака».
- 3 июля 2020
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