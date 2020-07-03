Чалов полетел на матч с «Ахматом», несмотря на повреждение в дерби со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, получивший повреждение в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0), полетел на матч с грозненским «Ахматом».
Заявка ЦСКА на матч с «Ахматом»:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.
Защитники: Хердюр Магнуссон, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Наир Тикнизян, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Максим Елеев, Никита Котин.
Полузащитники: Никола Влашич, Константин Кучаев, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол, Константин Марадишвили.
Нападающий: Фёдор Чалов.
Чалов повредил колено на 68-й минуте дерби и был вынужден покинуть поле. Вместо него на поле вышел полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович. Форвард прошёл медицинское обследование и работал по индивидуальной программе.
ЦСКА набрал 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» сыграют с «Ахматом» 4 июля, начало матча — в 20:30 мск.
- 3 июля 2020
-
19:35
-
19:31
-
19:01
-
19:00
-
18:50
-
18:39
-
18:25
-
18:21
-
18:03
-
17:55
-
17:50
-
17:42
-
17:28
-
17:23
-
16:57
-
16:50
-
16:45
-
16:27
-
16:21
-
16:13
-
16:00
-
15:49
-
15:40
-
15:22
-
15:18
-
14:56
-
14:45
-
14:34
-
14:26
-
14:07
-
13:56
-
13:48
-
13:37
-
13:29
-
13:29