Чалов полетел на матч с «Ахматом», несмотря на повреждение в дерби со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, получивший повреждение в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0), полетел на матч с грозненским «Ахматом».

Заявка ЦСКА на матч с «Ахматом»:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.



Защитники: Хердюр Магнуссон, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Наир Тикнизян, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Максим Елеев, Никита Котин.



Полузащитники: Никола Влашич, Константин Кучаев, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол, Константин Марадишвили.



Нападающий: Фёдор Чалов.

Чалов повредил колено на 68-й минуте дерби и был вынужден покинуть поле. Вместо него на поле вышел полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович. Форвард прошёл медицинское обследование и работал по индивидуальной программе.



ЦСКА набрал 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» сыграют с «Ахматом» 4 июля, начало матча — в 20:30 мск.