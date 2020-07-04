Таунсенд: АПЛ никогда не была частью организации Black Lives Matter

Полузащитник «Кристал Пэлас» Эндрос Таунсенд прояснил отношение к фразе Black Lives Matter (Жизни чёрных имеют значение).



«Мы никогда не были частью политической организации или организации Black Lives Matter. Это просто фраза, которая означает, что мы хотим, чтобы жизни чёрных имели значение. Мы хотим использовать эту фразу, но никак не связаны с реальной организацией. Думаю, это было ясно с самого начала.



Когда пытаешься делать хорошие вещи, всегда найдутся люди, которые попытаются сбить тебя с толку. Английская Премьер-лига ясно дала понять [нашу позицию], и, уверен, капитаны Премьер-лиги прояснят ситуацию», — приводит слова полузащитника TalkSPORT на своей странице в социальной сети "Твиттер".