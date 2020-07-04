Мостовой: в «Спартаке» все играют кто в лес, кто по дрова. Начиная с главного тренера

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий после проигрыша красно-белых в домашнем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:3).

«Как у меня дела? Лучше, чем у «Спартака». После поражения от ЦСКА команда потеряла большинство шансов на еврокубки. Думали, после дерби они обозлятся, но я знал, что такого не будет. «Тамбову» очки нужны кровь из носу.

В «Спартаке» все играют кто в лес, кто по дрова. Начиная с главного тренера. Ещё полгода назад я говорил о Тедеско. Не понимал, что, зачем и почему. Провалился ли Тедеско? Для меня ничего не изменилось, для меня это человек, которому повезло оказаться в «Спартаке». Он один из самых счастливых людей в России и Германии. Начал русский язык учить. А что ему ещё делать, ёлки-палки?!

На повторе было видно, что Соболев сначала подтолкнул защитника, когда отменили третий гол «Спартака». На судейство нельзя пенять, всё было в руках игроков «Спартака». И это ещё у «Тамбова» Мелкадзе не играл. Понимаю, сейчас все будут говорить против моих слов, но я же не выдумываю ничего. И раньше это говорил. А «Тамбов» хочется поздравить с победой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.