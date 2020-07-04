Мостовой: противно было видеть поведение Тедеско до пандемии. Прыгал, носился

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Тамбов» и прокомментировал поведение главного тренера москвичей Доменико Тедеско.

«В прошлом матче «Спартак» дал шанс «армейцам», чтобы они вздохнули, а то всё шло не очень хорошо. Сейчас у всех свои задачи: «Тамбов» хочет сохранить прописку в РПЛ, особенно после обидного проигрыша в матче с «Зенитом», а красно-белые будут играть от обороны, надеясь на контратаку.



Много разговоров, что изменил Тедеско в игре. Он работает, отдыхает, всё нравится, но игра остаётся той же, стабильности нет. Противно было видеть поведение Тедеско ещё до начала пандемии: прыгал, носился, чуть ли не на трибуну убегал. Но в последнем матче начал вести себя скромно, осознанно, может, дошло до него.



Дома «Спартак» обязан выигрывать, но болеть буду за ничью. Обидно, что «Тамбов» не смог заработать одно очко в Питере, сохранить минимальную интригу. Отсутствие Мелкадзе будет ощутимой потерей для «Тамбова». Зобнина в середине поля можно заменить многими футболистами, а вот Мелкадзе — трудно", — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.