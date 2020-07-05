«Валенсия» сыграла вничью с «Гранадой». Черышев отдал голевой пас

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Гранада» сыграла вничью с «Валенсией». Встреча проходила на стадионе Лос-Карменес в Гранаде и завершилась со счётом 2:2.

Российский нападающий «Валенсии» Денис Черышев попал в стартовый состав команды впервые с марта. Футболист отдал голевую передачу на Ману Вальехо. Второй гол «Валенсии» забил Гонсалу Гедеш, заменивший Черышева на 63-й минуте.

В составе «Гранады» голы забивали Карлос Фернандес (с пенальти) и Феде Вико, который отличился на 86-й минуте встречи.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Адрианом Кордеро Вегой. Ему помогали Хосе Карлос Эскуэла Мело и Антонио Сересо Парфеноф. Резервный арбитр — Хосе Мартинес Монтальбан.

«Валенсия» прервала серию из трёх поражений подряд. После 34 туров команда Черышева, как и «Гранада», набрала 47 очков.