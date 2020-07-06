Энрике Сетьен: я всё меньше понимаю VAR
Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен после победы в матче с «Вильярреалом» (4:1) отреагировал на слова президента клуба Хосепа Бартомеу о том, что VAR помогает только одной команде, намекнув на «Реал».
«Я не буду ничего говорить об этом. Я не слышал, что сказал Бартомеу. Если президент сказал, что мне нужно сделать? Тем не менее я всё меньше понимаю VAR. Я думаю, что у нас есть инструмент, который делает футбол справедливее, но на данный момент его недостаточно. Речь идёт о толковании инцидентов, даже если смотрят повторы многократно», — приводит слова Сетьена Marca.
На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры, набрав 77 очков. «Барселона» занимает второе место, записав в свой актив 73 очка.
«VAR благоволит одной команде». Президент «Барселоны» намекнул на помощь судей «Реалу»
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