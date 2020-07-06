Вагнер Лав дал первое интервью после прибытия в «Кайрат»

Бразильский форвард Вагнер Лав дал интервью пресс-службе «Кайрата» после прибытия в Казахстан.

«В первую очередь я рад, конечно же, приезду. Надеюсь, в скором времени мы быстро закончим все необходимые дела, медицинский осмотр и я начну тренироваться. Я также надеюсь, что уже в ближайшее время я смогу играть в футбол, потому что я приехал сюда играть и делать всё возможное для достижения наших общих целей», — приводятся слова Лава в «инстаграме» «Кайрата».

Бразилец являлся свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно. Условия личного контракт игрока не разглашаются.

Вагнер Лав за свою карьеру выступал за «Палмейрас», ЦСКА, «Фламенго», «Шаньдун Лунэн», «Коринтианс», «Монако», «Аланьяспор» и «Бешикташ». За сборную Бразилии сыграл 20 матчей и забил четыре гола. Чемпион России и Бразилии, а также обладатель Кубка УЕФА.