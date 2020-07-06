Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фанаты встретили «Зенит» мощным файер-шоу, Питер гулял всю ночь. Лучшие фото из Пулково

«Зенит» — чемпион России сезона 2019/2020
Фанаты встретили «Зенит» мощным файер-шоу, Питер гулял всю ночь. Лучшие фото из Пулково
Футбол / РПЛ 0

В ночь с 5 на 6 июля в Санкт-Петербурге болельщики «Зенита» встретили свою команду по прилёте из Краснодара после матча 26-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

Поклонники «Зенита» устроили масштабное файер-шоу, в котором приняли участие и игроки команды во главе с главным тренером Сергеем Семаком. Также стадион «Газпром Арена» и башня «Лахта-Центра» окрасились в сине-бело-голубой и золотой цвета в честь победы «Зенита»

В золотом матче победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы Артёма Дзюбы и Алексея Сутормина, встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).

Лучшие кадры из Пулково — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020