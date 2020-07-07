Жиго: две победы против одной в дерби говорят, что Москва по-прежнему красно-белая

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал поражение красно-белых в дерби с ЦСКА (0:2).
В ходе этого сезона «Спартак» дважды обыгрывал «армейцев» — в матче первого круга РПЛ красно-белые победили 2:1, а в четветьфинале Кубка России команда Тедеско взяла верх со счётом 3:2.
«В дерби важен только результат, и две победы против одной говорят о том, что Москва по-прежнему красно-белая. Но я, конечно, безумно расстроился, что мы проиграли нашему главному противнику. Матч получился странным.
В том числе из-за атмосферы на трибунах. Дерби ассоциируется с полными стадионами, с потрясающими фанатами «Спартака». На этот раз всего этого не было. И это не могло не повлиять на обе команды. Мы бились до последнего, старались. Но в этой атмосфере, приближенной к контрольному матчу, не смогли показать свой лучший футбол», — приводит слова игрока официальный сайт «Спартака».
- 7 июля 2020
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