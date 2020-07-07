«Арсенал» — «Лестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:15

Сегодня, 7 июля, состоится матч «Арсенал» — «Лестер Сити». Встреча 34-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. В бригаду войдут ассистенты Дэниел Кук и Сиан Мэсси. Резервный рефери — Даррен Ингланд.



В первом круге встреча команд завершилась победой «Лестера» со счётом 2:0.



«Лестер Сити», набрав 58 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (49) — на 7-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (89).



Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020.