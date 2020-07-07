Фёдор Смолов — в стартовом составе «Сельты» на матч с «Атлетико»

Стали известны стартовые составы «Сельты» и «Атлетико» на матч 35-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдёт на стадионе «Балаидос» в Виго. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Сельта»: Рубен, Мальо, Айду, Мурильо, Саэнс, Оласа, Йокушлу, Вельтран, Мендес, Аспас, Смолов.
«Атлетико»: Облак, Лоди, Хименес, Савич, Ариас, Сауль, Парти, Льоренте, Коке, Мората, Корреа.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хосе Санчес Мартинесом. В бригаду войдут ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери — Альфонсо Висенте Мораль.
«Атлетико», набрав 62 очка, занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» (35) — на 17-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (77).
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