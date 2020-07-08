Кучаев: борьба за места в еврокубках обострилась, нам необходимы три очка в Оренбурге

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился ожиданиями от матча с «Оренбургом» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Борьба за распределение мест в еврокубках обострилась, и нам необходимы три очка в Оренбурге.



Готовились к этой игре, как к любой другой, не обращая внимания на неопределённость „Оренбурга“ с составом. Думаю, подготовились неплохо», — приводит слова Кучаева пресс-служба клуба.

ЦСКА, набрав 43 очка, занимает пятое место в чемпионате России, на 2 очка отставая от зоны Лиги чемпионов. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Оренбургом», который располагается на последней строчке таблицы. Матч состоится сегодня, 8 июля, и пройдёт в Оренбурге. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.