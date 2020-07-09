Уткин: работать в «Спартаке» с темпераментом Тедеско — как керосином тушить пожар

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о вспыльчивости главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
«В «Спартаке» тренер-психопат. Не в медицинском смысле, так называют людей, которые так себя ведут. Мне Тедеско лично очень симпатичен. Но на кой дьявол команде нужен тренер, который всё время удаляется и таким образом не может в полной мере исполнять свои обязанности? Я, честно сказать, не знаю. Мне кажется, что в «Спартаке» и так достаточно нервного напряжения. «Спартак» – это и так очень ответственная и стрессовая работа. Я скорее увидел бы там тренера-флегму, который способен успокоить ситуацию одним своим внешним видом. Хотя это тоже неважно, потому что не по темпераменту тренера подбирают.
Я думаю, что у Тедеско ничего не получится. Потому что он наверняка человек не без способностей, но с таким темпераментом работать сейчас в «Спартаке» – ну это примерно то же самое, как керосином тушить пожар», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
- 9 июля 2020
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