Халк поздравил «Зенит» с чемпионством
Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», поздравил болельщиков петербургского клуба с победой в чемпионате России.
«Дорогая зенитовская семья! Отсюда, из Китая, шлю вам поздравления со вторым чемпионством подряд. Привет всем болельщикам «Зенита», вы навсегда в моём сердце. Мы вместе», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита».
«Давай, «Зенит»! «Зенит» – чемпион!» — сказал бывший игрок петербургского клуба уже на русском языке.
Халк выступал за «Зенит» в период с 2012 года по 2016-й. В составе сине-бело-голубых Халк становился чемпионом России в сезоне-2014/2015, а также обладателем Кубка (2015/2016) и Суперкубка страны (2016).
В сезоне-2019 Халк забил 10 голов и сделал шесть ассистов в 25 матчах чемпионата Китая.
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