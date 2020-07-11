Бывший аналитик «Аякса»: в «Ювентусе» де Лигт добьётся большего, чем в «Барселоне»

Бывший видеоаналитик «Аякса» Микеле Сантони отметил, что переход защитника Маттейса де Лигта в «Ювентус» вместо «Барселоны» в 2019 году был правильным решением.
«Если говорить о деталях, Сарри – король. Как защитник, Маттейс не мог сделать лучший выбор. Просто посмотрите на прогресс Стефана де Врея. Если вы хотите научиться лучше защищаться, нужно играть в Италии. В этом у меня нет сомнений. Смотрите, «Барселона» всегда ищет игроков в Нидерландах. Каждый топ-игрок там просматривается каталонцами. Думаю, это из-за влияния Круиффа. Но футбол в Италии изменяется. Раньше он был более стратегическим, с нулевыми ничьими. Сейчас на некоторые игры действительно приятно посмотреть. Но, думаю, нужно ещё сезонов пять весёлого футбола, чтобы стереотип о скучном итальянском футболе исчез.
С этим дополнительным предубеждением и столкнулся де Лигт. В Нидерландах «Барселону» всё ещё считают Вальгаллой, но в «Ювентусе» он добьётся большего. В «Барселоне» Маттейс защищался бы один на один и не стал бы лучше. «Барселона» стала бы, а он нет. Сейчас он изучает абсолютно новый принцип защиты, и его можно назвать настоящим защитником», — приводит слова Сантони Voetbal International.
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