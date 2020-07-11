Гасперини: с «Ювентусом» мы можем сымитировать вызов, с которым столкнёмся в матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги чемпионов, а также поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в 32-м туре Серии А.
«В данный момент мы должны сосредоточиться на чемпионате. У нас ещё будет время подумать насчёт Лиги чемпионов. Мы уже ощущали атмосферу еврокубка. Уверен, что противостояние с «ПСЖ» выйдет эмоциональным. Эта команда претендует на победу в Лиге чемпионов.
Впереди большая игра с «Ювентусом». Этот матч станет для нас определяющим в преддверии Лиги чемпионов, позволит протестировать стабильность нашей команды и стиль. «Ювентус» является ещё одним претендентом на победу в Лиге чемпионов, так что мы можем сымитировать вызов, с которым столкнёмся в матче с «ПСЖ», — приводит слова тренера Football Italia, ссылаясь на пресс-службу «Аталанты».
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