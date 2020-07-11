Гол Робертсона и эффектный удар Родригеса — в видеообзоре матча «Ливерпуль» — «Бёрнли»

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020 «Ливерпуль» принимал «Бёрнли». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон, отправив мяч в ворота соперника на 34-й минуте с передачи хавбека Фабиньо.

Ничью «Бёрнли» принёс нападающий Джей Родригес, забив эффектным ударом в середине второй половины после паса защитника Джеймса Тарковски.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В активе красных 93 очка. «Бёрнли» (50) занимает девятое место.

В 36-м туре английского первенства «Ливерпуль» на выезде встретится с лондонским «Арсеналом», а «Бёрнли» дома примет «Вулверхэмптон». Оба матча состоятся 15 июля.