«Ливерпуль» прервал 24-матчевую победную серию на «Энфилде»

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Бёрнли» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на «Энфилде» и завершилась со счётом 1:1.

Мерсисайдцы не смогли выиграть дома в матче АПЛ впервые за полтора года. 30 января 2019 года «Ливерпуль» сыграв вничью с «Лестером» (1:1), и с тех пор команда Юргена Клоппа ни разу не потеряла очки в домашних матчах чемпионата Англии. Серия побед на «Энфилде» до матча с «Бёрнли» составляла 24 встречи.

Автором первого гола стал защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон, отправив мяч в ворота соперника на 34-й минуте с передачи хавбека Фабиньо. Ничью «Бёрнли» принёс нападающий Джей Родригес, забив в середине второй половины матча после паса защитника Джеймса Тарковски.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В активе красных 93 очка. «Бёрнли» (50) занимает девятое место.