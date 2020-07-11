«Ливерпуль» прервал 24-матчевую победную серию на «Энфилде»

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Бёрнли» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на «Энфилде» и завершилась со счётом 1:1.
Мерсисайдцы не смогли выиграть дома в матче АПЛ впервые за полтора года. 30 января 2019 года «Ливерпуль» сыграв вничью с «Лестером» (1:1), и с тех пор команда Юргена Клоппа ни разу не потеряла очки в домашних матчах чемпионата Англии. Серия побед на «Энфилде» до матча с «Бёрнли» составляла 24 встречи.
Автором первого гола стал защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон, отправив мяч в ворота соперника на 34-й минуте с передачи хавбека Фабиньо. Ничью «Бёрнли» принёс нападающий Джей Родригес, забив в середине второй половины матча после паса защитника Джеймса Тарковски.
«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В активе красных 93 очка. «Бёрнли» (50) занимает девятое место.
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