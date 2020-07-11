Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» прервал 24-матчевую победную серию на «Энфилде»

«Ливерпуль» прервал 24-матчевую победную серию на «Энфилде»
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Бёрнли» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на «Энфилде» и завершилась со счётом 1:1.

Мерсисайдцы не смогли выиграть дома в матче АПЛ впервые за полтора года. 30 января 2019 года «Ливерпуль» сыграв вничью с «Лестером» (1:1), и с тех пор команда Юргена Клоппа ни разу не потеряла очки в домашних матчах чемпионата Англии. Серия побед на «Энфилде» до матча с «Бёрнли» составляла 24 встречи.

Автором первого гола стал защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон, отправив мяч в ворота соперника на 34-й минуте с передачи хавбека Фабиньо. Ничью «Бёрнли» принёс нападающий Джей Родригес, забив в середине второй половины матча после паса защитника Джеймса Тарковски.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В активе красных 93 очка. «Бёрнли» (50) занимает девятое место.

«Ливерпуль» на своём поле не сумел обыграть «Бёрнли»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020