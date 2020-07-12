Кай Хаверц может отказаться от перехода в «Челси», если лондонцы не будут играть в ЛЧ

Полузащитник леверкузенского «Байера» Кай Хаверц может отказаться от трансфера в лондонский «Челси», поскольку синие рискуют не сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2020/2021, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

«Хаверц хочет покинуть «Байер» этим летом, потому что его команда не вышла в Лигу чемпионов. «Челси» важно попасть в этот турнир, чтобы убедить его», — написал Фальк на своей странице в «Твиттере».

«Челси» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Если «Лестер Сити» сегодня не проиграет «Борнмуту», а «Манчестер Юнайтед» завтра обыграет «Саутгемптон», команда Фрэнка Лэмпарда вылетит из первой четвёрки, дающей право на участие в Лиге чемпионов.

Трансферная стоимость Кая оценивается в € 81 млн.