Хаверц хочет перейти в «Челси». Его убеждает Вернер

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц хочет продолжить карьеру в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



По информации источника, 21-летнего футболиста привлекает проект синих. Также потенциальному переходу посодействовал партнёр Кая по сборной Германии нападающий Тимо Вернер, перебравшийся в лондонский клуб в прошлом месяце из «РБ Лейпциг». Он уговаривает хавбека присоединиться к «Челси».



Отмечается, что агенты Хаверца сообщили «Байеру» о желании игрока покинуть команду, если в ближайшие недели по нему поступит «важное предложение».



Кай является воспитанником «Байера». В нынешнем сезоне он записал на свой счёт 15 голов и 8 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Хаверц попросил «Байер» отпустить его в это летнее трансферное окно