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Хаверц хочет перейти в «Челси». Его убеждает Вернер

Хаверц хочет перейти в «Челси». Его убеждает Вернер
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц хочет продолжить карьеру в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По информации источника, 21-летнего футболиста привлекает проект синих. Также потенциальному переходу посодействовал партнёр Кая по сборной Германии нападающий Тимо Вернер, перебравшийся в лондонский клуб в прошлом месяце из «РБ Лейпциг». Он уговаривает хавбека присоединиться к «Челси».

Отмечается, что агенты Хаверца сообщили «Байеру» о желании игрока покинуть команду, если в ближайшие недели по нему поступит «важное предложение».

Кай является воспитанником «Байера». В нынешнем сезоне он записал на свой счёт 15 голов и 8 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Хаверц попросил «Байер» отпустить его в это летнее трансферное окно
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