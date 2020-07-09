Хаверц хочет перейти в «Челси». Его убеждает Вернер
Полузащитник «Байера» Кай Хаверц хочет продолжить карьеру в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По информации источника, 21-летнего футболиста привлекает проект синих. Также потенциальному переходу посодействовал партнёр Кая по сборной Германии нападающий Тимо Вернер, перебравшийся в лондонский клуб в прошлом месяце из «РБ Лейпциг». Он уговаривает хавбека присоединиться к «Челси».
Отмечается, что агенты Хаверца сообщили «Байеру» о желании игрока покинуть команду, если в ближайшие недели по нему поступит «важное предложение».
Кай является воспитанником «Байера». В нынешнем сезоне он записал на свой счёт 15 голов и 8 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Хаверц попросил «Байер» отпустить его в это летнее трансферное окно
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