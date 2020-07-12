Слуцкий: первый тайм у «Рубина» не очень получился. Но рад, что не бросили вёсла

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1).
«Первый тайм у нас не очень получился. Не могли правильно расставиться в атаке, поэтому пришлось сосредоточиться на обороне. Во втором тайме пропустили гол, когда в атаке стало лучше получаться. У нас в этот момент не было двух игроков на поле. Но рад, что продолжили создавать моменты, не бросили вёсла», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Встреча ЦСКА и «Рубина» состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». ЦСКА, набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (34) — на 9-м месте. Первое место занимает «Зенит» (66), который уже обеспечил себе чемпионский титул.
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