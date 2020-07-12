Слуцкий объяснил, почему не праздновал гол «Рубина» в ворота ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сказал, почему не праздновал гол Евгения Маркова в ворота ЦСКА (1:1).

«Не праздновал гол Маркова, потому что таким было моё внутреннее ощущение, хоть и тема прошлого для тренеров не так актуальна, как для игроков. Удивил ли ЦСКА? Я смотрю все матчи „армейцев“. Ты знаешь, что Марио всегда будет получать диагональ, ты говоришь об этом. Но сдержать его не всегда удаётся. Поэтому говорить надо о нём.

Сегодня у меня было другое эмоциональное состояние, в отличие от других. Я не так много матчей провёл на этом стадионе в качестве тренера ЦСКА, но те, которые были, были незабываемыми. Очень рад, что вернулся. Можно сказать, что цель на сезон выполнена. Удачно провели отрезок после карантина. И качество игры, и результат присутствовали. Выполнили задачу сохранения прописки в РПЛ. Постараемся теперь как можно выше подняться в таблице, чтобы заложить фундамент на следующий сезон", — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.