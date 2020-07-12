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«Спартак» сохранил прописку в РПЛ

«Спартак» сохранил прописку в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» за два тура до конца сезона гарантировал себе прописку в Российской Премьер-Лиге после поражения «Крыльев Советов» в матче с московским «Динамо» (0:2).

После 28 туров «Крылья Советов» набрали 27 очков, на счету «Спартака» — 33 очка. Даже если самарская команда наберёт в двух оставшихся матчах 6 очков, а «Тамбов» и «Ахмат» опередят красно-белых в турнирной таблице, «Спартак» не сможет вылететь из РПЛ. Если у «Спартака» и «Крыльев Советов» будет по 33 очка, московский клуб обойдёт в таблице самарцев по личным встречам.

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал московский «Спартак». Встреча состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. В активе команды Владимира Федотова 33 очка. «Сочи» занимает 12-е место в РПЛ, «Спартак» (33) — 11-е.

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