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АЕК Карреры обыграл «Панатинаикос» в чемпионате Греции

АЕК Карреры обыграл «Панатинаикос» в чемпионате Греции
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 34-го тура чемпионата Греции «Панатинаикос» уступил АЕКу со счётом 1:3. Встреча состоялась в Афинах на стадионе «Олимпик — Спирос Луис». Обслуживал матч арбитр Аристотелис Диамантопулос, ассистировали ему судьи на линиях Трифон Петропулос и Христос Бальтас.

Счёт был открыт в начале встречи — на 8-й минуте автором забитого мяча стал Дмитрий Чигринский, которому ассистировал Петрос Манталос. Вскоре равновесие восстановил Димитриос Курбелис с передачи Янниса Бузукиса. В концовке первого тайма гостей вывел вперёд Нелсон Оливейра. В компенсированное время второго тайма окончательный счёт установил Даньель Верде с пенальти.

АЕК, набрав 68 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Греции. «Панатинаикос» (52) — на 4-м месте.

Напомним, что главный тренер АЕКа Массимо Каррера возглавлял московский «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.

Греция - Суперлига. Плей-офф чемпионов. 8-й тур
12 июля 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Панатинаикос
Афины
Окончен
1 : 3
АЕК Афины
Афины
0:1 Чигринский – 8'   1:1 Курбелис – 16'   1:2 Оливейра – 43'   1:3 Верде – 90+4' (пен)
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