Газизов опроверг информацию о встрече с Бердыевым после матча «Сочи» — «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов опроверг информацию встрече с Курбаном Бердыевым после матча 28-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак».

«В Сочи с Бердыевым не встречался. Это не соответствует действительности», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее появилась информация, что Газизов провёл переговоры с Бердыевым после выездного матча «Спартака» в Сочи. Сообщалось, что разговор шёл о назначении Бердыева на пост главного тренера московского клуба.

Матч «Сочи» — «Спартак» состоялся позавчера, 11 июля, и завершился поражением красно-белых со счётом 0:1.

Последним местом работы Бердыева стал «Рубин». Специалист покинул пост главного тренера казанского клуба летом 2019 года.