Газизов опроверг информацию о встрече с Бердыевым после матча «Сочи» — «Спартак»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов опроверг информацию встрече с Курбаном Бердыевым после матча 28-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак».
«В Сочи с Бердыевым не встречался. Это не соответствует действительности», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее появилась информация, что Газизов провёл переговоры с Бердыевым после выездного матча «Спартака» в Сочи. Сообщалось, что разговор шёл о назначении Бердыева на пост главного тренера московского клуба.
Матч «Сочи» — «Спартак» состоялся позавчера, 11 июля, и завершился поражением красно-белых со счётом 0:1.
Последним местом работы Бердыева стал «Рубин». Специалист покинул пост главного тренера казанского клуба летом 2019 года.
- 13 июля 2020
-
18:27
-
18:27
-
18:20
-
18:06
-
17:58
-
17:24
-
17:17
-
17:12
-
17:09
-
17:07
-
17:01
-
16:55
-
16:36
-
16:01
-
15:57
-
15:45
-
15:44
-
15:19
-
15:14
-
15:08
-
14:54
-
14:53
-
14:20
-
14:12
-
14:08
-
14:01
-
13:27
-
13:22
-
13:21
-
13:09
-
12:57
-
12:48
-
12:39
-
12:35
-
12:19
Партнерский контент