«Ливерпуль» и ещё три английских клуба интересуются полузащитником «Шальке-04» Маккенни
Американский полузащитник «Шальке-04» Уэстон Маккенни может продолжить карьеру в Англии, сообщает CBS Sports.
По данным источника, футболист может покинуть «Шальке» из-за финансовых проблем и сокращения зарплат в клубе. Сообщается, что полузащитником интересуются английские «Ливерпуль», «Эвертон», «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон», а также неназванные клубы из Германии, Испании и Франции.
Маккенни начал выступать за основную команду «Шальке» летом 2017 года. Контракт 21-летнего футболиста с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
В нынешнем сезоне Маккенни провёл на поле 32 матча во всех турнирах, стал автором 3 забитых мячей, отдал 1 результативную передачу и заработал 9 жёлтых карточек.
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