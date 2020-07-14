«Ливерпуль» и ещё три английских клуба интересуются полузащитником «Шальке-04» Маккенни

Американский полузащитник «Шальке-04» Уэстон Маккенни может продолжить карьеру в Англии, сообщает CBS Sports.

По данным источника, футболист может покинуть «Шальке» из-за финансовых проблем и сокращения зарплат в клубе. Сообщается, что полузащитником интересуются английские «Ливерпуль», «Эвертон», «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон», а также неназванные клубы из Германии, Испании и Франции.

Маккенни начал выступать за основную команду «Шальке» летом 2017 года. Контракт 21-летнего футболиста с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Маккенни провёл на поле 32 матча во всех турнирах, стал автором 3 забитых мячей, отдал 1 результативную передачу и заработал 9 жёлтых карточек.