Председатель совета директоров «Зенита»: нам предстоит стать сильнейшими в Европе

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина прокомментировала чемпионский титул команды, а также рассказала о дальнейших планах клуба.

«Находить новую мотивацию после грандиозных побед совсем не трудно. Чтобы опережать конкурентов и оставаться успешным, нужно постоянно меняться. Нам предстоит стать сильнейшими в Европе, а для этого не нужно жить в собственных иллюзиях, постоянно повышать уровень, в том числе и личной эффективности. У профессионала должна быть внутренняя мобилизация.



Сейчас в «Зените» необходимо уделять внимание молодёжному развитию. Вижу, что существует проблема, о которой давно говорят болельщики: нужно пополнять состав собственными воспитанниками, а мы не дорабатываем в части подготовки резерва. Проблема как раз в управлении: наш спортивный блок в основном сосредоточен на трансферной работе. Поэтому в ближайшее время выберем человека, который займётся молодёжью. Он должен быть неравнодушным, заинтересованным в развитии ребят, с опытом в этих процессах и — важно — не бояться нести персональную ответственность за результат», — приводит слова Илюхиной Собака.ru.