«Аталанта» разгромила «Брешию» и вышла на 2-е место в Серии А

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Брешию» со счётом 6:2. Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри». Обслуживал матч арбитр Джанлука Манганьелло, ассистировали ему судьи на лиинях Джованни Баччини и Оресте Муто.
Счёт был открыт в начале встречи — на второй минуте автором забитого мяча стал Марио Пашалич, которому ассистировал Руслан Малиновский. Через несколько минут гости восстановили равновесие, отличился Эрнесто Торрегросса. В середине тайма «Аталанту» вывел вперёд Мартен де Рон с передачи Робина Гозенса. На 28-й минуте третий гол забил Малиновский с паса Тимоти Кастаня. Вскоре счёт до крупного довёл Дуван Сапата, которому ассистировал Гозенс. В начале второго тайма вновь отличился Пашалич с паса Малиновского. На 58-й минуте Пашалич оформил хет-трик с передачи Эбрима Колли. В концовке разрыв в счёте сократил Николас Шпалек с паса Сандро Тонали.
«Аталанта», набрав 70 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (21) — на 19-м месте.
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