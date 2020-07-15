Федотов: Волошин принял неправильное решение, когда назначил пенальти в ворота «Арсенала»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал отмену пенальти арбитром Николаем Волошиным в ходе матча 29-го тура РПЛ «Урал» — «Арсенал» (0:1, идёт первый тайм).

Главный судья встречи сначала поставил одиннадцатиметровый, но после просмотра повтора отменил своё решение.

«Волошин принял неправильное решение, когда назначил пенальти в ворота „Арсенала“. Неправильно расценил единоборство. Защитник первым сыграл в мяч, всё остальное уже не так важно в этом эпизоде. VAR помог игре, Кирилл Левников на VAR правильно принял решение, что пенальти назначать не надо, позвал Волошина посмотреть эпизод.

После просмотра Волошин понял свою ошибку. На данный момент его оценка уже 7,9", — заявил Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.