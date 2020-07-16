Автогол на 2-й минуте и дубль Азмуна — в видеообзоре матча «Зенит» — «Оренбург»

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» выиграл у «Оренбурга». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

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Счёт был открыт на 2-й минуте встречи. Оздоев исполнил заброс к штрафной «Оренбурга», Азмун не сумел обработать мяч, но Малых срезал мяч в свои ворота. На 32-й минуте «Оренбург» сравнял счёт — прошёл мягкий заброс Кулишева в штрафную «Зенита», Фамейе выиграл верх и головой по высокой дуге направил мяч в дальний угол ворот.



На 61-й минуте Азмун вывел хозяев вперёд. Иранец отыгрался с Оздоевым, получил передачу уже в штрафной гостей и точно пробил в угол ворот. На 77-й минуте Дриусси открылся в штрафной «Оренбурга» на грани с офсайдом, получил передачу, скинул мяч Азмуну, и он без проблем разделался с вратарём — 3:1. На 92-й минуте матча Артём Дзюба с передачи Азмуна забил четвертый гол.



«Зенит», набрав 69 очков, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» (24) — на 16-м месте. По спортивным показателям оренбургская команда вылетела из РПЛ.