Жена Семака обратилась к Путину, в шутку предложив свои поправки в конституцию

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в своём «инстаграме» в шутливой форме предложила президенту России Владимиру Путину свои поправки в конституцию.
«Владимир Владимирович, минуточку! (Людям без чувства юмора просьба не беспокоиться). Пытаясь впрыгнуть в последний вагон уходящей электрички, наша креативная команда за воскресным обедом разработала несколько новых, многообещающих поправок. Да, градус народного недовольства непременно повысится, но в текущей ситуации это уже не важно. Будут и довольные – те, кто сможет обогатиться в условиях обещанной второй волны пандемии. На масках, перчатках, санитайзерах зарабатывать теперь не актуально – люди не дураки, за время карантина научились шить, вышивать и даже варить дезинфицирующие снадобья. Итак. Не благодарите.
Запретить стиральные машины для начала в старом фонде Москвы и Петербурга. Позже отменить повсеместно – шум, между прочим, влияет на здоровый сон, сильная вибрация – на ветхие перекрытия. Чинить – не вариант, это мы уже поняли. Подключите ГИОП. Они знают, как перекрывать кислород. Под эту песню рекомендуем открыть сеть государственных прачечных самообслуживания, используя опыт заокеанских соседей. Подключите медиалидера Елену Малышеву. Наверняка сохнущее в доме белье – рассадник пылевых клещей или ещё какой заразы. Привлеките Ларису Гузееву, общественные прачечные – прекрасный шанс обрести вторую половину и влиять на демографическую ситуацию в стране.
Обязать каждого жителя Петербурга иметь дома спасательный жилет. Город на воде – это вам не шуточки! Мало ли какая чрезвычайная ситуация может возникнуть, кроме пандемии? К чему такая беспечность? Сегодня в Северной столице проживает 5 398 064 человек. Качественный жилет в розницу стоит как минимум тысячу. Впридачу можно обязать народ иметь одну-две резиновые лодки на семью, плюс вёсла – итого отличный план, как мне кажется.
Нам не нравится актуальный цвет Государственного эрмитажа. Этот скучный оттенок штор с ламбрекенами из 90-х всякий раз вводит в уныние. Так, чтобы все были довольны, предлагаю выложить фасад… плиткой. Знаю как минимум одного человека, который поддержал бы нашу идею. Пётр Первый, разумеется. Эдакий привет Португалии. Можно подобрать элегантную расцветку и пустить по фасаду роботы-пылесосы – искусство плюс инновации. Давайте жить в духе времени!» — написала Анна.
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