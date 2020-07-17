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«Сельта» Смолова проиграла «Леванте», «Валенсия» Черышева победила «Эспаньол»

«Сельта» Смолова проиграла «Леванте», «Валенсия» Черышева победила «Эспаньол»
Футбол / Испания 0

В матче 37-го тура чемпионата Испании «Сельта» проиграла «Леванте» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Виго на стадионе «Балаидос».

Счёт был открыт на 11-й минуте — автором забитого мяча стал Энис Барди, которому ассистировал Хосе Кампанья. В середине тайма преимущество гостей увеличил Барди с передачи Рохера Марти. На 36-й минуте разрыв в счёте сократил Санти Мина с паса Нестора Араухо. В концовке тайма счёт сравнял Яго Аспас с передачи Мины. На 52-й минуте «Леванте» вывел вперёд Борха Майораль, которому ассистировал Рубен Рочина. Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов пропустил матч из-за травмы.

«Валенсия» в домашнем матче обыграла «Эспаньол» со счётом 1:0. Единственный гол на 17-й минуте забил Кевин Гамейро с передачи Феррана Торрес. Российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев вышел на поле на 72-й минуте.

Также завершились ещё несколько матчей 37-го тура Примеры.

«Атлетик» — «Леганес» — 0:2
«Бетис» — «Алавес» — 1:2
«Хетафе» — «Атлетико» — 0:2
«Мальорка» — «Гранада» — 1:2
«Реал Сосьедад» — «Севилья» — 0:0

Испания - Примера. 37-й тур
16 июля 2020, четверг. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 0
Эспаньол
Барселона
1:0 Гамейро – 17'
Удаления: Коста – 90+1' / нет
Испания - Примера. 37-й тур
16 июля 2020, четверг. 22:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
2 : 3
Леванте
Валенсия
0:1 Барди – 11'   0:2 Барди – 28'   1:2 Мина – 36'   2:2 Аспас – 45+1'   2:3 Майораль – 52'
Удаления: Нолито – 90+4' / Мирамон – 59'
Испания - Примера. 37-й тур
16 июля 2020, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 2
Леганес
Леганес
0:1 Герреро – 79'   0:2 Ассале – 90+4'
Удаления: Симон – 22' / нет
Испания - Примера. 37-й тур
16 июля 2020, четверг. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 2
Алавес
Витория
0:1 Хоселу – 51'   0:2 Эли – 76'   1:2 Морон – 90+3'
Удаления: Хуанми – 90' / Эли – 90+5'
Испания - Примера. 37-й тур
16 июля 2020, четверг. 22:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Льоренте – 54'   0:2 Парти – 80'
Удаления: Ньом – 90+2' / нет
Испания - Примера. 37-й тур
16 июля 2020, четверг. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 0
Севилья
Севилья
Испания - Примера. 37-й тур
16 июля 2020, четверг. 22:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 2
Гранада
Гранада
1:0 Эрнандес – 20'   1:1 Диас – 45+1'   1:2 Фернандес – 69'
Удаления: Седлар – 80', Эрнандес – 90+7' / нет
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