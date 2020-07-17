«Сельта» Смолова проиграла «Леванте», «Валенсия» Черышева победила «Эспаньол»

В матче 37-го тура чемпионата Испании «Сельта» проиграла «Леванте» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Виго на стадионе «Балаидос».
Счёт был открыт на 11-й минуте — автором забитого мяча стал Энис Барди, которому ассистировал Хосе Кампанья. В середине тайма преимущество гостей увеличил Барди с передачи Рохера Марти. На 36-й минуте разрыв в счёте сократил Санти Мина с паса Нестора Араухо. В концовке тайма счёт сравнял Яго Аспас с передачи Мины. На 52-й минуте «Леванте» вывел вперёд Борха Майораль, которому ассистировал Рубен Рочина. Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов пропустил матч из-за травмы.
«Валенсия» в домашнем матче обыграла «Эспаньол» со счётом 1:0. Единственный гол на 17-й минуте забил Кевин Гамейро с передачи Феррана Торрес. Российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев вышел на поле на 72-й минуте.
Также завершились ещё несколько матчей 37-го тура Примеры.
«Атлетик» — «Леганес» — 0:2
«Бетис» — «Алавес» — 1:2
«Хетафе» — «Атлетико» — 0:2
«Мальорка» — «Гранада» — 1:2
«Реал Сосьедад» — «Севилья» — 0:0
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