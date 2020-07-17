«Мальорка» досрочно вылетела в Сегунду

16 июля на стадионе «Иберостар» состоялся матч 37-го тура Примеры между «Мальоркой» и «Гранадой».
Хозяева открыли счёт на 20-й минуте матча усилиями колумбийского нападающего Кучо Эрнандеса. На 1-й компенсированной минуте первого тайма гостям удалось отыграться – мяч в сетку ворот «Мальорки» отправил защитник Виктор Диас. Окончательный счёт в матче был установлен на 69-й минуте нападающим гостей Карлосом Фернандесом.
При этом за последнюю 10-минутку судья удалил двух игроков «Мальорки», а также отменил ещё один забитый «Гранадой» гол.
Поражение лишило «Мальорку» теоретических шансов на выживание в Примере и команда спустя лишь год снова вернулась в Сегунду. Самым длинным промежутком выступлений в Примере у «Мальорки» стал с 1997 по 2013 годы.
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