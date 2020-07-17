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«Мальорка» досрочно вылетела в Сегунду

«Мальорка» досрочно вылетела в Сегунду
Футбол / Испания 0

16 июля на стадионе «Иберостар» состоялся матч 37-го тура Примеры между «Мальоркой» и «Гранадой».

Хозяева открыли счёт на 20-й минуте матча усилиями колумбийского нападающего Кучо Эрнандеса. На 1-й компенсированной минуте первого тайма гостям удалось отыграться – мяч в сетку ворот «Мальорки» отправил защитник Виктор Диас. Окончательный счёт в матче был установлен на 69-й минуте нападающим гостей Карлосом Фернандесом.

При этом за последнюю 10-минутку судья удалил двух игроков «Мальорки», а также отменил ещё один забитый «Гранадой» гол.

Поражение лишило «Мальорку» теоретических шансов на выживание в Примере и команда спустя лишь год снова вернулась в Сегунду. Самым длинным промежутком выступлений в Примере у «Мальорки» стал с 1997 по 2013 годы.

Испания - Примера. 37-й тур
16 июля 2020, четверг. 22:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 2
Гранада
Гранада
1:0 Эрнандес – 20'   1:1 Диас – 45+1'   1:2 Фернандес – 69'
Удаления: Седлар – 80', Эрнандес – 90+7' / нет
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