«Мальорка» досрочно вылетела в Сегунду

16 июля на стадионе «Иберостар» состоялся матч 37-го тура Примеры между «Мальоркой» и «Гранадой».



Хозяева открыли счёт на 20-й минуте матча усилиями колумбийского нападающего Кучо Эрнандеса. На 1-й компенсированной минуте первого тайма гостям удалось отыграться – мяч в сетку ворот «Мальорки» отправил защитник Виктор Диас. Окончательный счёт в матче был установлен на 69-й минуте нападающим гостей Карлосом Фернандесом.



При этом за последнюю 10-минутку судья удалил двух игроков «Мальорки», а также отменил ещё один забитый «Гранадой» гол.



Поражение лишило «Мальорку» теоретических шансов на выживание в Примере и команда спустя лишь год снова вернулась в Сегунду. Самым длинным промежутком выступлений в Примере у «Мальорки» стал с 1997 по 2013 годы.