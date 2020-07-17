Transfermarkt представил сборную молодёжного первенства России сезона-2019/2020

Портал Transfermarkt.ru представил символическую сборную минувшего розыгрыша первенства России среди молодёжных команд.
Большую часть команды составили представители «Динамо» и ЦСКА, занявших первое и второе места в турнирной таблице соответственно. В сборную вошли четверо футболистов бело-голубых и трое игроков «армейцев».
Состав сборной: Давид Сангаре («Динамо»), Александр Евинов («Крылья Советов»), Илья Калачёв («Динамо»), Никита Котин, Наяир Тикнизян, Константин Марадишвили (все – ЦСКА), Игорь Школик («Динамо»), Даниил Хлусевич («Арсенал»), Илья Гоманюк («Динамо»), Бахадур Соколов («Крылья Советов»), Гоча Гогричиани («Ростов»).
Сезон в молодёжном первенстве России был приостановлен весной из-за пандемии коронавируса, а в последствии завершён досрочно.
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