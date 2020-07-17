«Ювентус» может расстаться с восемью футболистами

Туринский «Ювентус» может серьёзно обновить состав в летнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.



Среди футболистов, которые могут покинуть клуб, числятся сразу восемь человек. В их числе – защитники Даниэле Ругани и Маттиа Де Шильо, полузащитники Блез Матюиди, Сами Хедира и Федерико Бернардески, нападающий Гонсало Игуаин, а также защитник Кристиан Ромеро и хавбек Лука Пеллегрини, в настоящее время выступающие на правах аренды за «Дженоа» и «Кальяри» соответственно.



«Ювентус», набрав 77 очков в 33 турах, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А, опережая ближайшего преследователя, «Интер», на 6 очков. В зоне Лиги чемпионов также находятся «Аталанта» (70) и «Лацио» (69). В оставшихся турах «бьянконери» предстоит сыграть с «Лацио», «Удинезе», «Сампдорией», «Кальяри» и «Ромой».

«Ювентус» предложил Аркадиушу Милику контракт до 2025 года с зарплатой в € 5 млн в год