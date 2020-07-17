«Ювентус» может расстаться с восемью футболистами

Туринский «Ювентус» может серьёзно обновить состав в летнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.
Среди футболистов, которые могут покинуть клуб, числятся сразу восемь человек. В их числе – защитники Даниэле Ругани и Маттиа Де Шильо, полузащитники Блез Матюиди, Сами Хедира и Федерико Бернардески, нападающий Гонсало Игуаин, а также защитник Кристиан Ромеро и хавбек Лука Пеллегрини, в настоящее время выступающие на правах аренды за «Дженоа» и «Кальяри» соответственно.
«Ювентус», набрав 77 очков в 33 турах, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А, опережая ближайшего преследователя, «Интер», на 6 очков. В зоне Лиги чемпионов также находятся «Аталанта» (70) и «Лацио» (69). В оставшихся турах «бьянконери» предстоит сыграть с «Лацио», «Удинезе», «Сампдорией», «Кальяри» и «Ромой».
- 17 июля 2020
-
18:27
-
18:04
-
17:52
-
17:41
-
17:38
-
17:23
-
17:16
-
17:13
-
17:06
-
16:47
-
16:32
-
16:28
-
16:13
-
16:04
-
15:40
-
15:39
-
15:37
-
15:30
-
15:21
-
15:10
-
14:58
-
14:57
-
14:56
-
14:43
-
14:26
-
14:19
-
14:03
-
13:54
-
13:27
-
13:12
-
13:08
-
12:45
-
12:43
-
12:40
-
12:36