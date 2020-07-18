ЦСКА показал, что осталось за кадром в матче с «Локомотивом»

Пресс-служба ЦСКА выложила ролик, показав, что осталось за кадром в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:2).

Ролик можно посмотреть в YouTube-канале ЦСКА. Права на видео принадлежат РФС.

Напомним, оба мяча «железнодорожники» забили с пенальти — одиннадцатиметровые были назначены после нарушений Игоря Дивеева и Кирилла Набабкина. Дубль на свой счёт записал Алексей Миранчук. Гол ЦСКА на счету Николы Влашича.

«Локомотив», набрав 54 очка, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (47) — на четвёртом месте.



В заключительном, 30-м туре «Локомотив» на выезде встретится с «Уралом», ЦСКА примет «Тамбов». Матчи состоятся 22 июля.