ЦСКА показал, что осталось за кадром в матче с «Локомотивом»
Пресс-служба ЦСКА выложила ролик, показав, что осталось за кадром в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:2).
Ролик можно посмотреть в YouTube-канале ЦСКА. Права на видео принадлежат РФС.
Напомним, оба мяча «железнодорожники» забили с пенальти — одиннадцатиметровые были назначены после нарушений Игоря Дивеева и Кирилла Набабкина. Дубль на свой счёт записал Алексей Миранчук. Гол ЦСКА на счету Николы Влашича.
«Локомотив», набрав 54 очка, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (47) — на четвёртом месте.
В заключительном, 30-м туре «Локомотив» на выезде встретится с «Уралом», ЦСКА примет «Тамбов». Матчи состоятся 22 июля.
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