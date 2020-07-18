Ребич: Ибрагимович – лидер. «Милан» нуждается в нём

Нападающий «Милана» Анте Ребич поделился мнением о партнёре по команде Златане Ибрагимовиче.

«Милан» нуждается в нём. Ибрагимович – лидер. Перед игрой с «Ювентусом» он сказал нам: «Я покажу футболистам «Юве», как играть в футбол». Это был его способ разжечь в нас огонь», – приводит слова Ребича Goal.

Отметим, что в матче с «Ювентусом» «Милан» победил со счётом 4:2.

В текущем сезоне Серии А Златан Ибрагимович провёл 13 матчей, забил пять мячей и отдал три голевых паса. Сегодня «Милан» поздравил игрока с сотней проведённых за клуб матчей. За всё время проведённое в «Милане» Златан забил 62 мяча и отдал 27 результативных передач.

«Милан» после 33 матчей занимает седьмое место. В следующем матче «Милан» сыграет с «Болоньей». Встреча пройдёт сегодня, 18 июля, начало матча — 22:45 мск.