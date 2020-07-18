Ребич: Ибрагимович – лидер. «Милан» нуждается в нём

Нападающий «Милана» Анте Ребич поделился мнением о партнёре по команде Златане Ибрагимовиче.
«Милан» нуждается в нём. Ибрагимович – лидер. Перед игрой с «Ювентусом» он сказал нам: «Я покажу футболистам «Юве», как играть в футбол». Это был его способ разжечь в нас огонь», – приводит слова Ребича Goal.
Отметим, что в матче с «Ювентусом» «Милан» победил со счётом 4:2.
В текущем сезоне Серии А Златан Ибрагимович провёл 13 матчей, забил пять мячей и отдал три голевых паса. Сегодня «Милан» поздравил игрока с сотней проведённых за клуб матчей. За всё время проведённое в «Милане» Златан забил 62 мяча и отдал 27 результативных передач.
«Милан» после 33 матчей занимает седьмое место. В следующем матче «Милан» сыграет с «Болоньей». Встреча пройдёт сегодня, 18 июля, начало матча — 22:45 мск.
- 18 июля 2020
-
14:04
-
13:37
-
13:29
-
13:28
-
13:18
-
13:09
-
13:03
-
12:58
-
12:38
-
12:31
-
12:19
-
12:02
-
11:57
-
11:51
-
11:27
-
11:25
-
11:15
-
10:58
-
10:57
-
10:25
-
10:18
-
10:09
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:33
-
09:32
-
09:20
-
09:10
-
08:39
-
07:51
-
07:28
-
06:40
-
06:10
-
05:55