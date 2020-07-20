Бывший врач «Спартака» Вартапетов: тот случай, когда вся страна будет болеть за «Химки»

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов в своём «инстаграме» отреагировал на выход «Зенит» в финал Кубка России.



Сине-бело-голубые в полуфинальном матче одолели красно-белых со счётом 2:1. Встреча прошла накануне, 19 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В составе хозяев по голу забили нападающий Артём Дзюба, реализовавший пенальти, и полузащитник Далер Кузяев. Гости ответили точным ударом форварда Александра Соболева. В финале национального Кубка «Зенит» сыграет с «Химками», которые в своём полуфинальном матче победили «Урал» со счётом 3:1. Встреча состоится в Екатеринбурге 25 июля.



«Тот случай, когда 25 июля вся страна будет болеть за «Химки». За исключением некоторых жителей одного города», — написал Вартапетов.