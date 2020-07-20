Бывший врач «Спартака» Вартапетов: тот случай, когда вся страна будет болеть за «Химки»
Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов в своём «инстаграме» отреагировал на выход «Зенит» в финал Кубка России.
Сине-бело-голубые в полуфинальном матче одолели красно-белых со счётом 2:1. Встреча прошла накануне, 19 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В составе хозяев по голу забили нападающий Артём Дзюба, реализовавший пенальти, и полузащитник Далер Кузяев. Гости ответили точным ударом форварда Александра Соболева. В финале национального Кубка «Зенит» сыграет с «Химками», которые в своём полуфинальном матче победили «Урал» со счётом 3:1. Встреча состоится в Екатеринбурге 25 июля.
«Тот случай, когда 25 июля вся страна будет болеть за «Химки». За исключением некоторых жителей одного города», — написал Вартапетов.
Василий Уткин: «Спартак» не судят, как «Зенит». Никого так не судят
- 20 июля 2020
-
11:29
-
11:25
-
11:13
-
10:55
-
10:53
-
10:48
-
10:39
-
10:31
-
10:07
-
09:55
-
09:43
-
09:29
-
09:13
-
09:00
-
06:55
-
06:42
-
05:51
-
05:42
-
05:36
-
04:47
-
04:26
-
04:10
-
03:49
-
03:30
-
03:10
-
02:47
-
02:31
-
02:04
-
01:32
-
00:59
-
00:51
-
00:39
-
00:39
-
00:16
-
00:12
Партнерский контент