«Уотфорд» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч 37-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Уотфорда» и «Манчестер Сити» на матч 37-го тура английской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Уотфорд»: Фостер, Фемения, Доусон, Кабазель, Мариаппа, Хьюз, Клеверли, Дукуре, Перейра, Сарр, Дини.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Гарсия, Лапорт, Канселу, Родриго, Де Брёйне, Фоден, Б. Силва, Жезус, Стерлинг.

В первом круге команды встретились в 6-м туре 21 сентября. Тогда «горожане» разгромили «шершней» со счётом 8:0.



«Манчестер Сити», набрав 75 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Положение манкунианцев уже не изменится. В свою очередь «Уотфорд» (34) борется за выживание, располагаясь на 17-й строчке и находясь в 3 очках от зоны вылета.