«Зенит» показал, что осталось за кадром матча со «Спартаком»
В полуфинале Кубка России петербургский «Зенит» со счётом 2:1 обыграл московский «Спартак». Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), ассистировали арбитры на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Адлан Хатуев (Грозный).
Пресс-служба петербургского клуба представила ролик, показав, что осталось за кадром матча. На видео показано прибытие команд на арену, предматчевая разминка и ключевые моменты встречи, а также эмоции игроков после финального свистка.
Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Зенита». Права на видео принадлежат РФС.
Напомним, в финале турнира «Зенит» встретится с «Химками». Матч состоится в Екатеринбурге 25 июля.
Слуцкий: матч «Зенит» — «Спартак» — один из самых запоминающихся в России за долгое время
- 21 июля 2020
-
19:50
-
19:44
-
19:34
-
19:27
-
19:09
-
19:06
-
18:58
-
18:52
-
18:42
-
18:31
-
18:26
-
18:20
-
18:02
-
17:52
-
17:36
-
17:34
-
17:27
-
17:26
-
17:03
-
17:01
-
17:00
-
16:54
-
16:36
-
16:15
-
15:57
-
15:23
-
15:22
-
15:20
-
14:53
-
14:46
-
14:10
-
13:54
-
13:35
-
13:29
-
13:08
Партнерский контент