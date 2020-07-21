Слуцкий: матч «Зенит» — «Спартак» — один из самых запоминающихся в России за долгое время

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о полуфинальном матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1).



«Это была очень интересная игра – наверное, одна из самых запоминающихся за долгий промежуток времени внутри России. Трудно сказать, то ли «Спартак» приедет достаточно раздражённым и мотивированным, то ли эта игра отняла большое количество сил. Но нас несильно интересуют чужие проблемы. Моя задача — сделать так, чтобы мы сыграли на своём текущем максимуме», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».



Напомним, в финале Кубка России «Зениту» предстоит сыграть с «Химками», которые в своём полуфинальном матче победили «Урал» со счётом 3:1. Решающая встреча состоится в Екатеринбурге 25 июля.



«Рубин» сыграет со «Спартаком» в матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 22 июля и начнётся в 19:00 мск.

Леонид Слуцкий: «Спартак» является большим раздражителем абсолютно для любого клуба