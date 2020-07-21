Защитник дортмундской «Боруссии» Балерди перешёл в «Марсель» на правах аренды
Дортмундская «Боруссия» на официальном сайте объявила о переходе защитника Леонардо Балерди в «Марсель» на правах аренды. Арендное соглашение 21-летнего аргентинского футболиста рассчитано на один год.
«Леонардо Балерди обратился к нам с просьбой о переходе. Он надеется получить больше игровой практики в „Марселе“. Благодарим Леонардо за преданность и желаем успехов в будущем», — отметил спортивный директор дортмундской «Боруссии» Майкл Цорк.
В сезоне-2019/2020 Балерди принял участие в 7 матчах немецкой Бундеслиги, однако не сумел отметиться результативными действиями. Напомним, Балерди стал игроком дортмундской «Боруссии» зимой 2019 года. Аргентинский футболист выступал в составе «Боки Хуниос».
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