Гендиректор «Рубина» назвал задачу на следующий сезон

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что задача команды на сезон-2020/2021 — занять место в первой восьмёрке.

«Спрос на игроков «Рубина» есть, но никто из лидеров не уйдёт. Мы не будем никого продавать, чтобы поправить финансовое положение. На следующий год будем собирать боеспособную команду. Задачи? Нужно максимально высоко подняться, это точно место в первой восьмёрке. Если у нас в этом году стояла задача сохранить прописку, то на следующий год планы масштабнее.



Деспотович нам поможет 100%. Мы же его все знаем хорошо: опытный игрок с хорошими качествами. Легко договорились. Практически сразу же. Чуть были нюансы по контракту, но это работа юристов. Доволен прогрессом молодых игроков. У «Спартака» есть опция выкупа Бакаева? Да, всё верно. С Газизовым на эту тему не разговаривали, но он, конечно, знает про эту опцию. Надеюсь, что Солтмурад в Казани на долгое время», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В этом сезоне «Рубин» занял 8-е место в турнирной таблице РПЛ.