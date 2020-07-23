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«Краснодар» показал «бронзовую» раздевалку после победы над «Ахматом»

«Краснодар» показал «бронзовую» раздевалку после победы над «Ахматом»
Футбол / РПЛ 0

«Краснодар» опубликовал фотографию из раздевалки после победы в заключительном матче Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

«Бронзовая раздевалка сегодня», — говорится в сообщении «Краснодара» в «Твиттере».

«Краснодар» обыграл «Ахмат» в домашнем поединке со счётом 4:0. В составе краснодарцев дубль оформил шведский форвард Маркус Берг. Он также стал автором двух голевых передач, которые помогли отличиться Реми Кабелла и Вандерсону.

По итогам сезона «быки» заняли третье место в чемпионате России, получив право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. «Ахмат» расположился на 13-м месте.

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