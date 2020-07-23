Сергей Рыжиков покинул «Крылья Советов»
Голкипер Сергей Рыжиков покинул самарские «Крылья Советов» в связи с окончанием контракта, сообщает пресс-служба волжан.
«В среду „Крылья Советов“ провели заключительную тренировку в этом сезоне. Перед началом занятия игроки и тренерский штаб поблагодарили Сергея Рыжикова за выступления в составе нашей команды. Сергей покидает „Крылья“ в связи с окончанием срока контракта», — сообщается на официальном сайте самарского клуба.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 39-летний Сергей Рыжиков провёл за «Крылья» 19 матчей, в шести из них голкипер сыграл на ноль. По итогам чемпионата России сезона-2019/2020 волжский клуб занял 15-е место и опустился в ФНЛ.
Рыжиков защищал цвета «Крыльев» с сезона-2018/2019.
- 23 июля 2020
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